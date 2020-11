Zo voorkwam team van nieuwe film Linda de Mol ’groot probleem’

Uit angst voor de strengere coronaregels die premier Mark Rutte dinsdag aankondigde, hebben cast en crew de afgelopen week langer doorgedraaid. De laatste opnames op de hoofdlocatie zijn hierdoor woensdag afgerond, vlak voordat de nieuwe regels ingingen. Er moet nog wel een klein aantal opnames worden gemaakt op andere locaties.

Dat hebben producent Millstreet en distributeur Independent Films donderdag bevestigd. Alles op tafel is een remake van de Italiaanse film Perfetti Sconosciuti, over een groep vrienden die elkaar tijdens een gezellige avond uitdagen alles in hun smartphone met elkaar te delen.

Mondkapjes

„Ons doel was om vóór woensdagavond alle opnames op de hoofdlocatie af te ronden”, vertelt Linda de Mol, die een van de zeven hoofdrollen speelt. „We draaiden in een loft die speciaal voor ons is verbouwd. Het zou logistiek een groot probleem hebben opgeleverd als we vanwege een nieuwe lockdown de opnames een paar weken stil zouden moeten leggen.”

De opnames van Alles op tafel werden vanwege de coronacrisis al twee maal eerder uitgesteld; eerst zou de film in maart en april worden gedraaid, en daarna in juni en juli. „Het verhaal speelt zich voor 92 procent af op deze locatie. Dus we zijn heel blij dat we door iets harder te werken deze opnames hebben afgerond.” Op de set werd een heel streng ’coronaregime’ gehanteerd. „We zijn allemaal om de vijf, zes dagen getest. Iedereen droeg doorlopend mondkapjes, behalve de acteurs op momenten dat er gedraaid werd.”

Najaar 2021

Het is de bedoeling dat Alles op tafel in het najaar van 2021 in de Nederlandse bioscopen te zien is, al is deze planning wel afhankelijk van de situatie in de bioscopen op dat moment. Behalve Linda de Mol spelen Lies Visschedijk, Peter Paul Muller, Ramsey Nasr, Eva Crutzen, Waldemar Torenstra en Diederik Ebbinge de belangrijkste rollen. Het scenario is van Frank Houtappels, de regie is in handen van Will Koopman. Het team maakte eerder niet alleen Gooische Vrouwen, maar ook tragikomedie April May en June.