Kiest zangeres nu voor familie of carrière? Babydroom op pauze voor Adele

„Adele is een beetje wanhopig aan het worden. Ze wil dolgraag een kindje met Rich, maar ze maakt zich ook zorgen over een carrièrepauze.” Ⓒ Getty Images

Zangeres Adele (34) verkondigde het al luidkeels: ze wil dolgraag een broertje of zusje voor haar zoon Angelo (10). Ook haar nieuwe geliefde Rich Paul (41), al vader van drie, staat te springen. Maar de babydroom van de Britse wereldster wordt overschaduwd door haar Las Vegas-’fiasco’. Is dit wel het juiste moment in haar carrière om enkel slaapliedjes te gaan zingen?