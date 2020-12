Zingende Hugo de Jonge gefileerd door Chantal Janzen

Deze had met zijn rubriek in talkshow Beau verschillende politici naar hun plannen voor kerst gevraagd. Aan minister Hugo de Jonge vroeg hij om een kerstliedje te zingen. Die reageerde enthousiast. Zijn versie van White Christmas leverde hem een compliment op van de verslaggever en deed hem zelfs opmerken dat de minister wel aan The Voice of Holland zou kunnen meedoen. „Weet je? Ik zou daar ongelooflijk veel zin in hebben. Dat lijkt me fantastisch, ja.”, reageerde Hugo de Jonge daarop. In de studio bij Beau waren de reacties op zijn optreden echter minder enthousiast.

Chantal gaf haar mening desgevraagd op haar bekende licht sarcastische manier. „Het is eerder iets voor The Masked Singer eigenlijk. toch? Wat gebeurt hier?” Om er vervolgens aan toe te voegen: „Als hij het maar leuk heeft gehad, denk ik altijd.”