Downton Abbey-acteur Allen Leech wordt voor het eerst vader

Terwijl Jessica op de rode loper trots haar babybuikje toonde, vertelde de 38-jarige Allen enthousiast tegen Daily Mail: „Het is heel spannend. Ik word er niet jonger op, Jessica wel, maar we dachten: laten we het gewoon proberen. Ze is echt prachtig en vandaag precies vijf maanden zwanger. Ik ben nerveus!”

Allen en de eveneens 38-jarige Jessica gaven elkaar begin januari het jawoord in Solvang, Californië. De twee ontmoetten elkaar drie jaar geleden op een afterparty van een showbizzfeestje.