Ex Famke Louise reageert op breuk

Woensdag liet Famke al weten dat de relatie stuk was gelopen, doordat het management van de Australische artiest zou hebben geprobeerd de leiding over haar te nemen rond de ophef van de #ikdoenietmeermee-actie. Volgens Trè steekt de vork echter net wat ander in de steel.

In gesprek met Shownieuws vertelt hij wel dat de problemen inderdaad begonnen toen ze dat beruchte bericht deelde. „Als je over zoiets belangrijks praat, moet je oprecht zijn. Maar het was voor hen meer een manier om meer views te krijgen dan om de ernst van corona te laten zien. Er gaan mensen dood...”

Hij legt uit dat het tegen al zijn normen en waarden in ging en daardoor de eerste problemen in hun relatie ontstonden. Zijn management zei hem echter dat hij het zich niet te persoonlijk moest aantrekken, omdat ze de situatie ook weer om zouden kunnen gooien. „En dat hebben we gedaan. We hebben ervoor gezorgd dat ze mediatraining kreeg voor de tv-shows. Daarna hebben we haar ook nog in contact gebracht met Gommers. Mijn manager sprak hem elke dag en ze maakten samen plannen over hoe ze konden helpen. Zij vond het juist een goed idee om met de dokter af te spreken. Dus ze in niet onder druk gezet. Het was niet alsof mijn team zei: je moet dit doen”, verklaart hij.

Hij heeft het er dan ook moeilijk mee dat hij nu hoort dat zijn team het niet goed met haar voor zou hebben gehad. „Nee, dat is gewoon absoluut niet het geval. Ik voel nog steeds niets anders dan liefde en respect voor haar. Het liep gewoon niet zoals ik had gehoopt had. Het is wat het is. We waren te verschillend en dit was te groot voor mij om me overheen te zetten.”