Ruim 1 miljoen zien Johan Cruijff Schaal

De uitzending op het open net was goed voor een zesde positie in de kijkcijferlijst van Stichting KijkOnderzoek, Fox Sports 1 staat met de wedstrijd op plek negentien. De strijd om de Johan Cruijff Schaal, de traditionele opening van het Nederlandse voetbalseizoen, werd gewonnen door de Amsterdammers: 2-0.

Nog meer mensen keken in de middag naar de ontknoping van de Tour de France: bijna 1,2 miljoen mensen zagen in Studio Sport hoe Steven Kruijswijk zich de top drie in fietste. Naar de Avondetappe keken op NPO 1 ruim 1 miljoen mensen.

De top drie was zaterdag voor de NPO. Het Journaal van 20.00 was met 1,3 miljoen kijkers het best bekeken programma van de dag, gevolgd door Studio Sport en Ik Vertrek, met 1,19 en 1,13 miljoen kijkers.