Famke Louise noemt nieuwe relatie ’een van de betere’

De twee hebben elkaar eerst twee maanden gesproken via de telefoon. „Toen hebben we elkaar voor het eerst gezien in Nederland en dat klikte gewoon gelijk goed”, vertelde Famke dinsdag aan RTL Boulevard.

Voor een lange-afstandrelatie hoeft de zangeres voorlopig niet te vrezen. „Hij heeft sowieso niet op de planning staan om weg te gaan uit Amsterdam. Op het moment dat dat zover is en we zijn nog steeds samen, misschien ga ik wel met hem mee.”

Het is dik aan tussen Famke en Tré. „Het zit allemaal zo goed en hij is lief en zo. Ik denk dat dit eerlijk gezegd misschien wel een van de betere relaties is die ik ooit heb gehad.”