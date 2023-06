Wanneer loopt actrice Lily Collins deze deur weer binnen? Geen mop: ’Emily’ gaat voorlopig níet naar Paris

Door Evert Santegoeds

De hoodrolspeelster van Emily in Paris is tevens co-producente. Ⓒ STÉPHANIE BRANCHU/NETFLIX

Emily in Paris is wereldwijd een van de grootste successen van Netflix. De serie bracht zelfs een ware toeristenstroom naar de Franse hoofdstad op gang, waar fans tegenwoordig in drommen poseren op het tot voor kort onbeduidende Place Valois, naast het veel beroemdere Palais Royal. Daar is in de reeks Emily’s kantoor gevestigd, maar het is de vraag wanneer hoofdrolspeelster Lily Collins (34) er weer de deur binnenloopt.