Zes talenten treden vrijdagavond aan in de eerste liveshow van The voice of Holland. Naast het onder spanning presteren op het hoofdpodium aller tv-talentenjachten in Nederland, vormen de reacties op sociale media ook een behoorlijke uitdaging voor de veelal jonge zangers. Lil Kleine geeft zijn pupillen wijze raad.