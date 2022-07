Eminem brengt tweede greatest hits-album uit

Het album zal hits bevatten van studioalbums die Eminem de afgelopen jaren heeft uitgebracht. Naast nummers van solo-albums, zullen ook bekende gastoptredens die Eminem deed op het album te horen staan, evenals soundtracks van films waar de artiest aan heeft meegeholpen.

In 2005 bracht Eminem al Curtain Call: The Hits uit, waarop hits als Lose Yourself, Without Me, The Real Slim Shady, Stan en Just Lose It te horen zijn. Van het album werden meer dan 10 miljoen exemplaren verkocht in de VS, waardoor het de zeldzame 'Diamond'-status heeft gekregen.