Bastiaan Ragas naar het ziekenhuis na val van ladder

Op Instagram deelde hij een foto van zichzelf in het ziekenhuis. Naar eigen zeggen was hij 2,5 meter achterover gevallen op zijn rug. „Beetje best wel geschrokken, overal schaafwonden, gecheckt, 9 hechtingen en mijn rug is blauw”, schrijft Ragas bij de foto. In de reacties onder de foto wensen mensen de presentator veel beterschap.

Door zijn blessure moet Ragas een evenement in Leiderdorp waar hij zondag bij zou zijn missen. „En dat vind ik heel jammer. Die glimlach was alleen voor de foto.”