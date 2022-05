Stellen testen relatie in de woestijn: ’Wat doe ik hier?’

TV

Bob Sikkes: ’Kopen zonder kijken is succes door echtheid’

Bob Sikkes, de bekende aannemer uit het programma Kopen zonder kijken, denkt dat de succesformule achter het programma ’de echtheid’ is. Dat zei hij dinsdagavond in RTL Boulevard. „Je voelt dat het allemaal echt is. Je wordt nergens belazerd.”