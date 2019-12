Seksdocu Lize Korpershoek trekt 222.000 kijkers

„Mijn seks werkt niet, die is stuk en ik vraag me zelfs af of die ooit wel heel is geweest.” Dat vertelde de 34-jarige Lize Korpershoek onlangs in het LINDA.Meiden Winterboek,. Ze schreef dat ze zich niet kan ontspannen om seks te hebben en dat de lust verdwijnt zodra het fysiek wordt. „Ik ben nu drieënhalf jaar met Tim, hij is in alle opzichten geweldig, maar seks wordt een steeds groter probleem. Ik moet me er echt toe zetten.”

De film, waarin de vriendin van Tim Hofman onderzoekt waarom haar libido minder wordt in langdurige relaties, ging vorige week woensdag al in première op het YouTube-kanaal van NPO 3. Daar is de documentaire tot nu toe meer dan 272.000 keer bekeken.