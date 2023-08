Alfred van den Heuvel ’dolgelukkig’ met Lonneke: ’Het voelt heel goed’

Wekenlang kan Nederland in televisiehit B&B vol liefde zien hoe zijn ex-vrouw Debbie de Jong (62) op zoek gaat naar de liefde. Die zoektocht had Alfred van den Heuvel (70) zelf al gestaakt, maar nu is het toch nog iemand gelukt om het hart van de acteur te veroveren.

Alfred van den Heuvel leek klaar met de liefde, maar toen was daar Lonneke. Ⓒ ANP/HH