Irma Sluis vindt commotie om kuchje ’heel naar’

„Ik ben niet ziek”, aldus Irma. „Ik had een steekje in de keel en werd er behoorlijk zenuwachtig van.”

Het hoesten in haar hand ging ‘onbewust’. „Het was ook de snelheid waar het mee ging. Al deed ik het niet bewust, maar anders loop je qua snelheid ook vier zinnen achter op Mark Rutte.”

De menselijke fout van de gebarentolk leidde direct tot veel ophef op sociale media. „Dat er zoveel op gereageerd wordt vandaag vind ik heel naar. Het kan gewoon gebeuren en dan is dat natuurlijk vervelend.”

Het is overigens uitgesloten dat Irma besmet is met het coronavirus. „Mijn zoon en iedereen in ons gezin is onlangs verkouden geweest. Ik heb een coronatest gedaan en die was negatief.”