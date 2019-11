Actrice Anna Drijver bevallen van een zoon

Het is het tweede kind voor Anna en Benja; in november 2016 werd hun dochter Lea geboren. „Wij zijn dolgelukkig en Lea is een trotse en lieve grote zus voor hem”, laten de ouders weten. Het acteurskoppel is bijna tien jaar samen.

Benja is momenteel te zien in het toneelstuk De Tolk van Java van Het Nationale Theater. Bruijning en Drijver zijn allebei vanaf half januari te zien in de nieuwe vampierenserie Heirs of the Night van regisseur Diederik van Rooijen; de reeks wordt uitgezonden op de NPO.