Lion King vooral visueel verbluffend ✭✭✭✭

Mandril Rafiki toont de pasgeboren Simba aan de dieren van de savanne in ’The Lion King’

Reikhalzend wordt uitgekeken naar de nieuwe versie van The Lion King, die vanaf komende woensdag in de Nederlandse bioscopen gaat draaien. De film is een razendknap gemaakte, foto-realistische remake geworden van de getekende Disney-klassieker uit 1994. Technisch gezien nemen regisseur Jon Favreau en zijn team onmiskenbaar een leeuwensprong voorwaarts. Al gaat er daarbij toch ook iets verloren.