Duncan Laurence treedt op tijdens finale Eurovisie Songfestival

Onder de naam The Liverpool Songbook brengt Laurence samen met Mahmood uit Italië, Netta uit Israël, Daði Freyr uit IJsland, Cornelia Jakobs uit Zweden en Sonia uit Liverpool een ode aan de Britse stad die veel voor de muziek heeft betekend. Ook de winnaar van vorig jaar, Kalush Orchestra uit Oekraïne, is van de partij. „We hebben ernaar uitgekeken om in Liverpool op te treden sinds de stad vorig jaar als gastheer werd aangekondigd”, zegt de act in een reactie. „Hoewel we het jammer vinden dat we het Eurovisie Songfestival niet terug naar ons thuisland konden halen, zijn we het Verenigd Koninkrijk erg dankbaar voor het organiseren.”

Ook de Brit Sam Ryder, die bij de vorige editie van het songfestival tweede werd, treedt op. Hij verzorgt het eerste optreden in de pauze van het liedjesfestijn. „Wat een eer om voor de tweede keer uitgenodigd te worden op het Eurovisiepodium!”, stelt de Brit. „Ik kan niet wachten om terug te zijn tussen de prachtige chaos van dit alles en om de geweldige artiesten deze keer te zien optreden, terwijl we jullie een speciaal eigen optreden brengen.”

De grote finale van Eurovisie 2023 vindt plaats op zaterdag 13 mei. Namens Nederland treedt het duo Mia Nicolai en Dion Cooper aan in de eerste halve finale op dinsdag 9 mei.