Omroep MAX: door met tv-professor Scherder

In de drie uitzendingen, waarvan vanavond alweer de laatste te zien is, neemt de populaire hoogleraar aan de VU in Amsterdam iedereen als het ware mee in zijn eigen hoofd en laat hij zien wat zich onder de schedel afspeelt wanneer er geluisterd wordt naar muziek.

In het derde deel toont SCHERDER wat er gebeurt als iemand afasie heeft, hoe het brein oogt van iemand die vijf talen spreekt en waarom het eigenlijk al veel moeite kost om zoiets schijnbaar eenvoudigs als ’goedenavond’ te zeggen.

Tweede seizoen

TV-baas JAN SLAGTER hoeft zijn eigen hersens niet te pijnigen over de vraag of MAX Masterclass een vervolg moet krijgen.

Prof. Erik: „Directeur Televisie FRANS KLEIN van de NPO moet er nog een klap op geven, maar ik begreep van de producent dat de cijfers en de reacties goed zijn. Dus dat er een tweede seizoen komt, waarin ook andere terreinen van de wetenschap ter sprake kunnen komen.”

Vanavond om 20.30 uur, in de voorlopig laatste aflevering van MAX Masterclass op NPO 1, gaat het dus over taal en welke delen in het brein een rol spelen bij taalbegrip en taalproductie.