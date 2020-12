Historisch overzicht ’Surinaamse school’ in Stedelijk Museum

Uitsnede uit het aangrijpende begrafenistafereel (1991) van Armand Baag. Ⓒ Foto: Gert Jan van Rooij

De tentoonstelling Surinaamse school. Van Paramaribo tot Amsterdam in het Stedelijk Museum is een feest voor liefhebbers van schilderkunst. De veelkleurige expositie laat zien dat er geen uniforme of typisch Surinaamse stijl is, maar dat het land een bonte smeltkroes aan artistieke stijlen heeft voortgebracht. Van kubisme, surrealisme en abstract expressionisme tot fotorealisme: alle -ismes zijn aanwezig en worden door elkaar gebruikt.