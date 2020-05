Stemweek van start voor beste kinderboek

Vanaf vandaag kunnen ze een week lang stemmen, en zo gezamenlijk als Kinderjury bepalen wie de winnaar van de lezersprijs wordt in de Kinderboekenweek. Alle kinderen van 6 t/m 12 jaar mogen meedoen.

De Kinderjury is onderverdeeld in twee leeftijdscategorieën: 6 t/m 9 jaar en 10 t/m 12 jaar. Alle boeken uit 2019 maken kans: zowel oorspronkelijk Nederlandstalige als vertaalde boeken komen in aanmerking.

Vorig jaar won De Gorgels en het geheim van de gletsjer van Jochem Myjer, met illustraties van Rick de Haas (uitgeverij Leopold) in de categorie 6 t/m 9 jaar. Onder kinderen van 10 t/m 12 jaar won het boek Dummie de mummie en de schat van Sohorro van Tosca Menten, met illustraties van Elly Hees (uitgeverij Van Goor) de Kinderjury.

De Kinderjury Stemweek leidt ieder jaar weer tot tienduizenden stemmen. Kinderen kunnen stemmen via een stemformulier op school, de boekwinkel of bibliotheek, of via de website van de Kinderboekenweek. Daar is ook een tiplijst met vijftig titels te vinden, om een handje te helpen als je niet kunt kiezen. Van een aantal boeken is ook het eerste hoofdstuk te lezen.

Op 24 juni worden de winnaars van de Kinderjury bekendgemaakt.