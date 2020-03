’Leden koninklijke familie Saoedi-Arabië opgepakt wegens coupplan’

De 34-jarige kroonprins en sterke man van het land zou onder druk staan en zijn positie als toekomstige koning veilig willen stellen. Zijn vader, koning Salman bin Abdulaziz al-Saud, is 84 jaar oud en zou al lang een zeer slechte gezondheid hebben. Sinds hij zijn zoon in 2017 als kroonprins naar voren schoof, is Mohammed bin Salman de feitelijke heerser over het olierijke land. Zijn wispelturige beleid is in binnen- en buitenland omstreden.

De kroonprins, bekend als ’MBS’, is ook in het buitenland fel omstreden, onder meer door zijn rol bij de moord in 2018 op een in de Verenigde Staten werkende Saoedische journalist en zijn bloedige strijd in het buurland Jemen. De ambitieuze kroonprins zou in de grote familie Saud worden verweten dat de betrekkingen met het Westen verslechteren, de spanningen met Iran oplopen, terwijl de olieprijzen sterk dalen.

Onder de zeker drie arrestanten is zijn voorganger als kroonprins, prins Mohammed bin Nayef en een jongere broer van de koning, prins Ahmed bin Abdulaziz al-Saud. Die is ook een zoon van de stichter van de absolute monarchie van de familie al-Saud, Abdulaziz bin Abdulrahman (1875-1953). Alle koningen van Saoedi-Arabië zijn vooralsnog zonen van de stichter geweest. Als Mohammed bin Salman de troon bestijgt, zal hij de eerste kleinzoon van de stichter zijn die als koning regeert.