Gene Simmons: ’Hele familie overleden in concentratiekampen, relativeer lockdown’

„Op dit moment is de pandemie niet leuk”, vindt Simmons. „Het is verschrikkelijk voor gezinnen die dierbaren hebben verloren. Een miljoen mensen over de hele wereld zijn overleden - 200.000 doden in Amerika, en veel, veel minder - godzijdank - in Canada, omdat wij het verstandiger en minder politiek benaderen.”

Simmons reageert op de vergelijkingen van de huidige situatie met de Tweede Wereldoorlog. „Mijn moeder was het slachtoffer van de concentratiekampen van nazi-Duitsland toen ze 14 jaar oud was. Mijn moeder heeft het overleefd. De rest van onze familie is overleden”, vertelt hij. „Nu wordt ons gevraagd om thuis te blijven en twee weken in quarantaine te gaan. Je bestelt roomservice of iemand komt het brengen, precies zoals je het lekker vindt.”

Hij begrijpt dat het voor sommige mensen echt moeilijk is in deze tijd, maar hij vraagt wel of mensen de boel wat meer kunnen relativeren. „Om dit nu allemaal te vergelijken met hoe het er toen aan toe ging...”