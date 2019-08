Bizzey: Ik kreeg ketamine op verjaardag oma

De hiphopartiest legt uit aan Playboy dat hij zijn enkel brak. „Ik zweer het. De verjaardag werd gevierd in een pannenkoekenhuis waar ik buiten met mijn zoon op een trampoline stond.”

„Toen ik naar binnen werd gedragen, werd ik door dat hele restaurant herkend. Vooral door de kinderen. Niet veel later kwam de ambulance voorrijden. De broeder vroeg: ‘Wil je weg?’ Ik dacht dat hij bedoelde of ik uit het restaurant wilde, naar het ziekenhuis, dus ik riep meteen: ‘Jaaaa!’ Maar hij bedoelde een roesje. Voordat ik het wist, had ik ketamine in mijn mik. Da’s gewoon een pijnstiller”, aldus Bizzey.

Hij vertelt aan het blad dat het een van de meest bizarre momenten uit zijn leven is geweest. „Ik hoorde mensen praten, maar ook weer niet. Echt fokking weird. Dit was de meest awkward situatie waarin ik ooit heb gezeten.”