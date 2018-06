Nieuwe liefde voor Temptation Island-verleidster Cherish

Cherish introduceert haar nieuwe vriend tijdens een livestream op Instagram. Hij blijkt een stuk jonger te zijn: Cherish is 27, Diego 19.

Veel van haar volgers vragen zich toch af wat er met Tim gebeurd is. „Hoezo? Je was toch met Tim?”. Volgens Cherish houdt hij nog wel van haar, maar zij niet meer van hem. „Het was tijdens Temptation een spel en na Temptation heb ik hem nooit meer gezien. Hij is een aardige jongen maar hij is impulsief en voor mij is het een spel geweest.”

Hoe Diego en Cherish elkaar hebben leren kennen, is niet duidelijk. Wel blijkt dat de liefde nog pril is: de tortelduifjes kennen elkaar pas drie weken...

Ⓒ Instagram