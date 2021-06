Tweeling voor Arie ’The Bachelor’ Luyendyk jr.

De twee kondigden in december aan dat ze, na een miskraam eerder dat jaar, opnieuw een kindje verwachtten. Later maakten ze bekend dat hun tweejarige dochter Alessi grote zus zou worden van twee nieuwe spruiten.

Het stel is erg actief op social media, waar Arie dit weekend ook allerlei kiekjes deelde uit het ziekenhuis in aanloop naar de geboorte. Net als Alessi hebben de twee nieuwe kinderen van Arie en Lauren ook al hun eigen Instagramaccount. De namen van de baby’s hebben de ouders nog niet bekendgemaakt.

Arie en Lauren leerden elkaar kennen tijdens het 22e seizoen van The Bachelor in 2018. Arie was eerder verloofd met een andere kandidate, Becca. In de finale van het populaire datingprogramma kwam hij terug op zijn besluit en verbrak hij de verloving. Arie en Lauren trouwden het jaar erop.

Arie jr. werd in Nederland geboren en verhuisde op zijn derde naar de VS voor de autocoureurcarrière van zijn vader, Arie Luijendijk. De familie veranderde de spelling van hun achternaam omdat Luyendyk makkelijker was voor de Amerikanen.