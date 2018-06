Groeten van MAX gaat naar de camping

Ⓒ Hollandse Hoogte / Fotopersburo Edwin Janssen

Het vakantie-consumentenprogramma Groeten van MAX heeft dit seizoen een nieuwe rubriek. In Zomer in Nederland worden campings in eigen land bezocht. Van volkse campings tot glampings voor echte luxepaarden en van grote familiecampings tot naaktcampings. Groeten van MAX bezoekt allerlei soorten kampeerplekken en portretteert interessante campinggasten.