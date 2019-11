Rob Geus maakt carnavalsnummer

„In eerste instantie dacht ik echt: ’dit is niets voor mij’”, vertelt Geus voor de camera van RTL Boulevard. „Maar nu ik het een paar keer heb gedaan, krijg je er wel zin in. Het is wel een refrein dat blijft hangen. En ik denk zeker met drie biertjes op in de kroeg... Dan ga je los!”

Hij vervolgt: „Ze hebben grote plannen met me. Volgens mij moet ik ook het land in, dus ik ben benieuwd hoe ik dat ga ervaren.” Zijn zoontje van twee begon volgens hem in ieder geval meteen te dansen toen hij het liedje liet horen.