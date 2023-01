Ye na weken afwezigheid weer in het openbaar gesignaleerd

De rapper, die we ook kennen als Kanye West, reed zondag door Beverly Hills in een van zijn auto's, waarna hij parkeerde bij het Waldorf Astoria Hotel en hand in hand met de vrouw het hotel binnenliep.

Er gingen de laatste tijd geruchten dat Ye ondergedoken zou zijn nadat een voormalig zakenpartner in een rechtszaak had laten weten hem niet te pakken te kunnen krijgen voor een dagvaarding.