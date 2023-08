Bijna 100.000 dollar geboden op microfoon die Cardi B gooide

Er is bijna 100.000 dollar geboden op de microfoon die Cardi B tijdens een concert naar een bezoeker in het publiek smeet. Het voorwerp werd op eBay geveild met een startbod van 500 dollar. De advertentie op eBay sloot op dinsdag en uiteindelijk was het hoogste bod 99.900 dollar (ruim 91.000 euro).

Ⓒ Getty Images