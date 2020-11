Fred van Leer genoot van Chantal en Leco

Chantal vertelde eerder al aan RTL dat ze met de mannen werkte aan het make-overprogramma Chantal’s Beauty Camper. Volgens Fred is het een ’heerlijk, mooi, leuk, hysterisch en lief’ programma geworden. „Zo bijzonder omdat we vrienden zijn en dat we heel veel leuke sterke vrouwen en mannen een make-over hebben kunnen geven in een tijd die soms zwaar was, maar we waren er onvoorwaardelijk voor elkaar.”

De stylist bedankt zijn vrienden en het team van Chantal’s Beauty Camper voor de ’bijzondere, maar ook heftige tijd’. Het programma is vanaf volgend jaar te zien.