YouTuber Jeffree Star in ziekenhuis na auto-ongeluk

„Een paar uur geleden hebben Jeffree en Daniel (Lucas, red.) een ernstig auto-ongeluk gehad, waarbij de auto drie keer over de kop is gegaan nadat ze over ijzel heen reden. We laten het jullie weten als de dokter ons meer info geeft. We zijn dankbaar dat ze allebei nog in leven zijn”, luidt het bericht dat vergezeld is van een foto waarop te zien is dat Star in een ziekenhuisbed ligt en Daniel naast hem zit.

Jeffree Star kreeg grote bekendheid met zijn video’s, voornamelijk over make-up en lifestyle. Star bracht vanwege zijn succes ook een eigen make-uplijn uit, genaamd Jeffree Star Cosmetics. De 35-jarige make-upartiest werkt sinds vorig jaar bovendien aan zijn autobiografie.