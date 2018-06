Duits chocobedrijf onder vuur om ’racistische’ Meghan-post

Op sociale media ontstond vervolgens veel commotie, omdat de afbeelding – die inmiddels door het bedrijf is verwijderd – racistisch zou zijn, aangezien Meghan Markle de dochter is van een donkere moeder en een blanke vader. Het Duitse bedrijf werd in het verleden al eens gelinkt aan racisme, omdat het de lekkernij als ’negerzoen’ verkocht.

Het Facebookbericht dat inmiddels door Dickmann’s is verwijderd. Ⓒ Dickmann’s

Nadat verschillende mensen ontstemd op het bericht hadden gereageerd, kwam Dickmann’s met een verklaring: „Een dikke vette sorry! De wereld van Super Dickmann’s is kleurrijk en divers, en ver verwijderd van racistische gedachten.” Een woordvoerder van het bedrijf liet later aan de BBC weten dat het bericht ’stom’ en ’beschamend’ was.

Ook de Duitse televisiezender ZDF lag tijdens het huwelijk onder vuur en werd eveneens online beschuldigd van racisme. Bij beelden van Meghan zou de commentator meerdere keren de term ’exotisch’ hebben gebruikt. Ook liet de zender tijdens het verslag weten dat de gospelzangers- en zangeressen ’prachtig zwart’ hadden gezongen.