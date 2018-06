Derde seizoen voor Babylon Berlin

De serie, die in Nederland op het streamingplatform Videoland is te zien, speelt zich af in de periode voor de sociale en politieke omwenteling van Duitsland in 1929. In dit misdaadverhaal staat de Duitse detective Gereon Rath centraal die naar Berlijn wordt gestuurd om onderzoek te doen naar een Duitse pornoclub die door de Russische maffia wordt beheerd.

Volgens Variety wordt nog gewerkt aan het script. Het is de bedoeling dat in oktober de opnames beginnen. Een woordvoerder van de Duitse omroep ARD kan het derde seizoen nog niet bevestigen. „Het proces van ontwikkeling en financiering van projecten als Babylon Berlin is vrij complex”, zegt de ARD-woordvoerder. „We zijn met onze partners in het laatste stadium van de onderhandelingen.”

Babylon Berlin wordt geregisseerd door regisseur Tom Tykwer. Volker Bruch, Liv Lisa Fries en Peter Kurth spelen de hoofdrollen.