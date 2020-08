Nikki en Brie Bella bevallen dag na elkaar

Nikki en Brie werden bekend als showworstelaars in de WWE. Daarna waren ze te zien in realityserie Total Divas, en kregen hun eigen spin-off Total Bella. In die tijd had Nikki een relatie met acteur John Cena, die ook uit het showworstelwereldje komt. De twee verloofden zich in 2017, maar gingen het jaar erop uit elkaar.

Brie maakte zaterdag wereldkundig dat ze was bevallen van een broertje voor haar 3-jarige dochter Birdie. Een paar uur later liet Nikki weten dat zij de dag ervoor haar baby al had verwelkomd. „Ons jongetje is er en we hadden niet gelukkiger en verliefder kunnen zijn”, liet ze op Instagram weten. Het is het eerste kind voor Nikki en Dancing With The Stars-prof Artem Chigvintsev.

Beide moeders lieten alleen een handje van hun kind zien. De tweelingzussen maakten de namen van hun zoontjes nog niet bekend.