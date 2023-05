Regisseur Roman Polanski poseert met de vrouw die hij op haar dertiende verkrachtte

De verkrachting van Samantha Geimer door Roman Polanski gebeurde in 1977, in het huis van acteur Jack Nicholson in Los Angeles. De destijds 43-jarige Polanski bekende dat hij het toen 13-jarige meisje had gedrogeerd en seksueel misbruikt en verbleef uiteindelijk 42 dagen in de cel, waarna hij de Verenigde Staten ontvluchtte nog voor hij veroordeeld kon worden.

Zesenveertig jaar later, heeft Geimer Polanski duidelijk vergeven. De intussen 60-jarige vrouw spreekt in een opmerkelijk interview in het Franse magazine Le Point met Polanski’s huidige echtgenote, Emmanuelle Seigner (56). Zij is de persoon die de foto deelde met Le Point. In het interview zegt Geimer dat Polanksi ’zijn schuld tegenover de maatschappij heeft terugbetaald’ en dat ze haar ontmoeting met Polanski 1977 ’nooit als een groot probleem had beschouwd’.

In het verleden heeft Geimer zich wel vaker mild opgesteld voor de man die haar ooit verkracht heeft. Naar eigen zeggen heeft ze Polanski zelfs al decennia geleden vergeven voor zijn daden. Volgens haar definieert de verkrachting niet wie zij is en verdient de regisseur het om met rust gelaten te worden over de zaak.