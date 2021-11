Premium Het beste van De Telegraaf

Strippende Simon Keizer nerveus: ’Ik sta poedeltjenaakt op dat podium’

Door Patricia Cortie Kopieer naar clipboard

Eén keer zou hij helemaal uit de kleren gaan op televisie. Die belofte heeft Simon Keizer gebroken: opnieuw doet hij een striptease-act in het programma For one night only. „De laatste vijf seconden gieren de zenuwen door je keel.”