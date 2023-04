Premium Het beste van De Telegraaf

Kijkcijfers streamingdiensten groot zwart gat: ’Niemand weet wat abonnees bekijken’

Door Kitty Herweijer Kopieer naar clipboard

Branco Scherer: „We weten uit onderzoek dat ongeveer 74% van Nederlanders een streamingsabonnement heeft. Maar wat die mensen kijken weet eigenlijk niemand.” Ⓒ ALDO ALLESSIE

Amsterdam - Sinds de opkomst van streamingdiensten als Netflix, Videoland, Viaplay en Disney+ bingen we wat af de afgelopen jaren. Maar hoeveel en wat we precies kijken, dat houden de diensten angstvallig geheim. Streamingdiensten delen geen kijkcijfers om concurrenten niet in de kaart te spelen. Maar aan dat kijkcijfergeheim komt nu een einde.