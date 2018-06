James Arthur aangeklaagd door The Script

Volgens The Script zijn in Say You Won’t Let Go uit 2016 bijna identieke beats en melodieën te horen als op The Man Who Can’t Be Moved uit 2008. De Ieren hebben dezelfde advocaat ingehuurd als de erfgenamen van Marvin Gaye in de veelbesproken plagiaatzaak tegen Robin Thicke en Pharrell Williams over het nummer Blurred Lines.

Arthur ontkent dat er sprake is van plagiaat. Vorig jaar werd hij er al eens mee geconfronteerd door The Sun. „Het is 2017, er zijn maar zeven noten in muziek”, zei hij toen.

Say You Won’t Let Go betekende de grote doorbraak van Arthur. Het nummer werd in heel Europa een hit, waaronder in Nederland. In de Single Top 100 bereikte de plaat de eerste positie.