Charles reikt lintjes uit aan Elvis Costello en Lee Child

Elvis Costello mag zich voortaan officier in de 'most excellent order of the British Empire' (OBE) noemen vanwege zijn verdiensten in de muziekwereld.

Lee Child, de schrijver van de Jack Reacher-boeken, kreeg een hogere onderscheiding. Hij werd benoemd tot Commandeur in de Orde van het Britse Rijk en mag zodoende de titel CBE achter zijn naam zetten. De schrijver ontving de onderscheiding voor zijn verdiensten in de schrijfwereld.

Verder ontving Jayne Ludlow, bondscoach van het vrouwenvoetbalelftal van Wales de onderscheiding van MBE voor haar verdiensten voor voetbal. Ook Michelle Kerr, bondscoach van de Schotse voetbalvrouwen mag zich na vandaag Member in de Orde van het Britse Rijk noemen.