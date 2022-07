Cilly Dartell ziet op tegen chemo’s: ’Mijn haar gaat er waarschijnlijk weer af’

„Maandag begint het circus weer. Ik heb geen keus”, vertelt Dartell aan RTL Boulevard. „Mijn haar gaat er weer af waarschijnlijk. Het is zo raar dat al je haar eraf valt, maar ook je wenkbrauwen en je wimpers. Dan zie je er ook gelijk heel ziek uit.”

Toch ziet Dartell de toekomst met vertrouwen tegemoet. „Ik ga ervan uit dat ik me sterk voel, dat ik het allemaal wel trek. Ik heb Cilly weer gevonden. The bitch is back.”

Traject

De presentatrice, die al een aantal jaar met haar man Jan Cocheret in Amerika woont, werd in 2016 voor het eerst met kanker geconfronteerd en onderging direct behandelingen waarna ze ’schoon’ verklaard werd. Ondanks dat werd niet lang daarna opnieuw de diagnose longkanker gesteld, wat betekende dat Dartell weer een traject in moest gaan van therapieën.