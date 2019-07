Kraftwerk verliest jarenlange kwestie auteursrecht

Kraftwerk claimt het auteursrecht op een twee seconden durend deel in het nummer Nur Mir van Sabrina Setlur in 1997. Volgens Kraftwerk gaat het om een sample uit de hit Metall auf Metall uit 1977. Het Bundesgerichtshof vroeg het EU-hof om een uitspraak omdat de kwestie al jaren in Duitsland sleept.

Sampling is een techniek waarbij met behulp van elektronische apparatuur fragmenten (fonogrammen) van een bestaand muziekstuk worden gebruikt in een nieuwe compositie. Bij het hergebruik worden deze fonogrammen vaak gemixt, gewijzigd en herhaald. Daardoor zijn ze in het nieuwe werk soms meer, soms minder herkenbaar.

Volgens de hoogste Europese rechters is er geen sprake van een ’reproductie’ maar van artistieke vrijheid als een fonogram uit een bestaande compositie zodanig wordt gebruikt dat het ’onherkenbaar voor het oor’ is.