First Dates-barman Victor Abeln ontmoette eigen liefde in de kroeg: ’Zoals het hoort’

Twee maanden nadat Victor afgelopen augustus bekendmaakte dat er een einde was gekomen aan zijn vorige relatie, werd de barman gespot toen hij samen met zijn nieuwe vlam vakantie vierde op de Antillen. „We kenden elkaar dik twee weken en toen zaten we samen op Curaçao”, verklaarde Victor destijds aan Shownieuws.

En hoewel hij een halfjaar geleden nog niet kon bevestigen dat het officieel ’aan’ was, zijn alle twijfels inmiddels verdwenen als sneeuw voor de zon. Stapelverliefd verscheen het stel afgelopen weekend op de rode loper van het Young Patrons Gala.

’Fantastische man’

Saillant: Victor, hét gezicht van de bekendste datingshow van het land, vindt dat je de liefde van je leven ’in het echt’ tegen het lijf hoort te lopen. „Ik heb haar ontmoet in de kroeg, zoals het hoort. Zo begon het”, herinnert hij zich het moment voor de camera van RTL Boulevard. Wat de barman het leukst vindt aan Renee? „Ze is echt mokerslim, en dat vind ik heel aantrekkelijk. En gewoon grappig, leuk, enthousiast... ja, ik kan nog wel even doorgaan.”

Aan Shownieuws geeft Renee antwoord op dezelfde vraag: „Het is een fantastische man. Ik was verliefd vanaf het moment dat ik hem zag.” En dat het serieus is, blijkt wel uit het feit dat het stel ’voorzichtig aan het kijken is’ naar een huis om in te gaan samenwonen.

’Geen zin om te daten’

Vorig jaar zomer kwam er een einde aan de vorige relatie van Victor. In Veronica Superguide vertelde hij dat zijn ex en hij ’veel hebben meegemaakt’ in de drieënhalf jaar waarin het samen was. „Ook omdat zij MS kreeg. Maar dat is niet de reden dat het voorbij is tussen ons. We groeiden uit elkaar”, aldus Victor, die er destijds aan toevoegde ’nog geen zin te hebben om te daten’.