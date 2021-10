Helene Fischer bevestigt zwangerschap

Duitse media schreven vrijdag al over de zwangerschap op basis van bronnen dichtbij de zangeres. Helene zegt dat ze haar privéleven graag geheim houdt maar dat dit keer iemand „in haar directe omgeving” het nieuws met de media heeft gedeeld. „Wat kan ik zeggen, helaas is het naar buiten gekomen terwijl we het graag nog voor onszelf hadden gehouden. Hoe mooi het nieuws ook is, we wilden langer wachten tot we het publiekelijk bekend zouden maken”, schrijft Fischer.

Ze vindt het vooral vervelend voor degenen aan wie ze het nog niet had verteld. „Zakenpartners, vrienden en zelfs familieleden”, aldus de zangeres. „Ik wilde jullie alleen maar beschermen en indirect ook mezelf. Ik had het jullie graag persoonlijk gezegd.”

Overweldigend

„We zijn er dolblij mee en het gaat fantastisch met mij”, zo sluit Fischer af. De zangeres kijkt uit naar de tijd die komen gaat. „Een overweldigend en uniek gevoel.”

De 37-jarige Helene heeft sinds enkele jaren een relatie met haar vriend Thomas Seitel. Daarvoor vormde ze ruim tien jaar een glamourkoppel met zanger Florian Silbereisen.