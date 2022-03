Hondenuitlater Ghislaine Maxwell: ’Ze bewaarde een handgranaat op haar bureau’

Toen Rasmus Alpsjö, destijds 24 jaar, werd aangenomen door Maxwell en haar toekomstige echtgenoot Scott Borgerson, kreeg hij meteen al een flinke waarschuwing. Hij mocht aan niemand vertellen dat de Britse socialite zijn werkgever was. Alpsjö was onderdeel van een pool van Zweedse mannen die werden ingehuurd om voor Maxwells hond Captain Nemo te zorgen en af en toe ook voor haar hondje Max. „Ik paste in het profiel: het waren allemaal stereotype Zweedse mannen: groot, blond haar, blauwe ogen.”

Volgens de hondenuitlader was Ghislaine Maxwell behoorlijk paranoïde. Toen hij een keer een bezorger binnenliet, kreeg hij enorm op zijn donder. Eerst stuurde ze de bezorger weg, nadat ze een kopie van zijn ID-kaart had gemaakt. Vervolgens schreeuwde ze naar verluidt tegen hem: „Dat had iedereen kunnen zijn. Het had iemand kunnen zijn die me wil vermoorden.” Maxwell was naar verluidt vooral bang voor vreemden en mensen van de media die zich in de buurt van haar chique woning in New York ophielden. Ook viel het de Zweed op dat Maxwell een handgranaat op haar bureau bewaarde. „Waarom zou iemand dat doen?”.

Aan The Daily Beast vertelde Alpsjö dat hij destijds geen idee had wie Maxwell was en behoorlijk geschokt was toen hij er jaren later achter kwam dat zij ervan beschuldigd werd meisjes voor Epstein te ronselen.