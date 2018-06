Dochter Clint Eastwood verwacht eerste kind

De 24-jarige actrice liet haar babybuikje zien terwijl ze met haar moeder, actrice Frances Fisher op het podium stond. Ze wreef over haar buik, terwijl haar 66-jarige moeder uitriep: „Ik ben zo blij! Ik ga oma worden!”. Voor de 87-jarige Clint is een kleinkind al lang niet meer bijzonder. Zijn oudste, Clinton, is al 34 jaar.

Het is het eerste kind van Francesca, die eerder was getrouwd met Jordan Feldstein, de broer van Jonah Hill. Zij trouwden in 2013 en gingen een week later al weer uit elkaar. Sinds vorig jaar is ze getrouwd met de Amerikaanse acteur Clifton Collins jr.

Er zijn verder geen details bekend over Francesca’s zwangerschap. In februari bezocht ze nog de première van 15:17 to Paris van haar wereldberoemde vader. Ze zal binnenkort ook films promoten waarin zij een hoofdrol speelt: Three Deaths, A Violent Separation en Wake Up.