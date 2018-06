Ruim 186 miljoen Europeanen zagen Songfestival

In Israël zaten voor de grote finale ruim een miljoen mensen voor de buis om te zien hoe hun landgenoot Netta Barzilai met de overwinning aan de haal ging. Sinds 2005 waren er niet meer zo veel songfestivalkijkers in Israël. Cyprus, dat tweede werd met Eleni Foureira, noteerde een kijkcijferrecord. Op het eiland keken ruim 250.000 mensen.

Verder blijft het songfestival onverminderd populair in Duitsland, waar voor het achtste jaar op rij hogere cijfers werden gehaald. Ook waren er meer kijkers in onder meer Groot-Brittannië, Frankrijk, Portugal en Italië. In Nederland gingen de kijkcijfers juist omlaag. De finale trok iets meer dan 3 miljoen kijkers, terwijl er vorig jaar nog ruim 4 miljoen keken.

Volgens de EBU keken er online ook veel mensen mee. De livestreams op YouTube werden door 6,6 miljoen kijkers gevolgd over de hele wereld.