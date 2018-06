Rossana Kluivert geopereerd

Patrick Kluivert heeft laten dat de familie zich nu focust op het verdere vervolg.„Vanmorgen onderging Rossana een operatie in Barcelona die goed is verlopen. We gaan ons nu focussen op vervolgstappen en hopen uiteindelijk op een goed herstel. Wij willen Teknon Hospital en haar staf in het bijzonder bedanken voor hun adequate handelen en goede zorg.”

De familie kreeg veel steun toen het bekend werd dat Rossana opnieuw met kanker te kampen kreeg. „Namens Rossana en onze familie willen wij graag iedereen die ons de afgelopen dagen steun en medeleven hebben getoond middels duizenden lieve en troostende berichten, vanuit de grond van ons hart bedanken.”

Ook zoon Nino bedankt iedereen op zijn Instagram bij een foto van het gezin rond het ziekenhuisbed. „De operatie is goed gegaan. Op naar de volgende stap! Bedankt lieve volgers voor al jullie steun voor ons gezin in deze tijd.”

Bij de 45-jarige Rossana werd vijf jaar gleden al lymfeklierkanker ontdekt. De styliste genas na een lange en zware behandeling met chemo. Nét voor ze de kritieke grens van vijf jaar schoon had bereikt, sloeg de kanker opnieuw toe.

Bekijk ook: De wereld staat stil voor Patrick en Rossana Kluivert