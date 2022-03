Nieuwe liefde voor Bram Krikke

Bram maakt het nieuws zelf bekend via Instagram, door een reeks kiekjes van hen samen te delen en er een hartje bij te zetten.

Veel volgers van Bram reageren met hartjes en wensen het stel veel geluk samen. Sommigen vragen zich af of het niet al een vroege 1 aprilgrap is.

Zijn nieuwe vlam woont in New York. Het 24-jarige model is in Nederland al meerdere malen in de FHM500 verschenen. Volgens dat blad is ze gescout via Instagram en verkaste ze op haar achttiende naar de Verenigde Staten.