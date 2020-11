Dj Tiësto (51) vader geworden van dochtertje

„Maak kennis met mijn dochter Viola Margreet Verwest”, schrijft de dj op Instagram.

„Ze laat mij dingen voelen waarvan ik niet wist dat ik die kon voelen. Haar moeder Annika is een kampioen. Hoe kun je er zo goed uitzien, zo vlak na de bevalling?”

Tiësto en Annika zijn vorig jaar in het huwelijksbootje gestapt. De twee leerden elkaar in 2015 kennen in een restaurant in New York.